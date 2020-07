Gymfed stelt onafhankelijke ethische commissie samen na schandalen in turnsport

Bart Meganck, raadsheer bij het Hof van Beroep in Gent, wordt de voorzitter van de onafhankelijke ethische commissie die Gymfed opricht naar aanleiding van recente getuigenissen van turners en turnsters over mishandeling en pesterijen door coaches. Dat heeft de turnfederatie donderdag gemeld.

Naast voorzitter Meganck telt de commissie nog twee leden. Het gaat om Caroline Jannes en eremagistraat Herman Huygens. Jannes is sportpsychologe en voorzitster van de Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie. Ze is ook een expert op het gebied van topsport en grensoverschrijdend gedrag.

De federatie reageert met de oprichting van een commissie op de recente getuigenissen van turners en turnsters over mishandeling en pesterijen door coaches. Die kwamen er nadat de Nederlandse coach Gerrit Beltman, hoofdcoach bij Gymfed in de periode van Aagje Vanwalleghem, vorige week vrijdag in een interview toegaf dat hij te ver was gegaan bij de opleiding van jonge turnsters.

Bij de ethische commissie kunnen de betrokkenen hun getuigenissen toelichten. Ze kunnen hiervoor vanaf 10 augustus contact opnemen met Caroline Jannes. ‘De gesprekken zullen in haar praktijk georganiseerd worden en op een deskundige, neutrale en discrete manier behandeld worden’, meldt de turnfederatie in een mededeling. ‘Gymfed verzekert met de bevindingen en adviezen, wat ook de consequenties zijn, rekening te houden, op te volgen en aan de slag te gaan.’