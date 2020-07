Burgemeester Verviers uit PS gezet

De burgemeester van Verviers Muriel Targnion is uit de PS gezet. Dat bevestigt ze zelf aan de RTBF.

Haar gedwongen vertrek volgt op een conflict binnen de lokale PS-afdeling en hing al een tijdje in de lucht nadat het PS-hoofdkwartier de lokale afdeling onder curatele had geplaatst.

‘Ik heb akte genomen van de beslissing’, zegt ze aan de RTBF. ‘Voor ik reageer wil ik enkele uren nadenken.’

Alles draait rond een conflict tussen Targnion en OCMW-voorzitter Hasan Aydin, ook PS. De werkrelatie tussen Aydin, een vroegere bankier in Luxemburg, en het stadsbestuur raakte volledig verzuurd over zijn budgettair creatieve aanpak. Eind juni hield de meerderheid (PS, MR en Nouveau Verviers) een reeks beslissingen tegen waarmee het OCMW zich aanzienlijke budgetten had toegekend. Targnion kloeg steen en been omdat er nooit overleg was. Dat ­Aydin de zaken er in het OCMW doorduwde met een alternatieve meerderheid van de PS, Ecolo, CDH en PTB kwam de sereniteit evenmin ten goede.

Ondanks de curatele stelde de burgemeester toch een nieuwe coalitie voor. Van de 13 PS’ers bleven er nog maar 7 over in haar kamp. Om ­gezichtsverlies te vermijden moest Magnette de procedure opstarten om haar uit de partij te zetten.

Targnion is niet onbesproken. Begin vorig jaar oogstte ze bakken kritiek toen ze mee opstapte in een betoging tegen een lezing van Theo Francken (N-VA) in Verviers. Ze steunde ook Stéphane Moreau, die in opspraak was gekomen door onfrisse deals bij Nethys.