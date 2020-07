Regering Hongkong sluit 12 oppositiekandidaten uit van parlementsverkiezingen

Twaalf kandidaten van de prodemocratische oppositiepartijen in Hongkong krijgen geen toestemming om deel te nemen aan de parlementsverkiezingen in september. Dat heeft de regering van Hongkong donderdag bekendgemaakt. Het gaat onder andere om de internationaal bekende activist en protestleider Joshua Wong, zo liet Wong zelf via Twitter weten.

Volgens de oppositie doet de beslissing andermaal afbreuk aan de vrijheid van de semi-autonome regio. ‘Ik ben net gediskwalificeerd voor de verkiezingen terwijl ik bij de voorverkiezingen als grootste overwinnaar uit de bus kwam’, schreef Wong. ‘Peking geeft blijk van een totale minachting voor de wens van de Hongkongers.’

Een tweetal weken geleden namen meer dan 600.000 kiezers deel aan een niet-officiële voorverkiezing van de oppositie in Hongkong, ondanks waarschuwingen van regeringsfunctionarissen dat de voorverkiezing mogelijk strijdig was met de nieuwe wetgeving. Doel was de kandidaten van de prodemocratische oppositie te selecteren die in september meedoen aan de parlementsverkiezingen.

De uitsluiting van de kandidaten is een dikke streep door de rekening van de oppositiepartijen. Die hoopten namelijk dat de woede van een deel van de bevolking van Hongkong tegen het Chinese regime hen zou toelaten om een meerderheid in het parlement te veroveren. Dat parlement was Peking altijd genegen.