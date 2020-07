Aantal besmettingen stijgt met 77 procent: ‘Nieuwe gevallen in alle leeftijdsgroepen’

Het aantal ziekenhuisopnames door het nieuwe coronavirus ligt voor de tweede dag op rij boven de 30, en ook het aantal besmettingen blijft stijgen. De epidemie wint ook nog steeds aan kracht.

Van 20 tot en met 26 juli bedroeg het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag 347,1, of een stijging met 77 procent in vergelijking met de week daarvoor. Er komen nieuwe gevallen bij in alle leeftijdsgroepen, aldus Sciensano, maar de meeste besmettingen komen voor in de groep van de 20-59 jaar.

Het zal nog enkele weken duren vooraleer het effect van de nieuwe maatregelen op het aantal nieuwe infecties zichtbaar zal zijn, meldt Sciensano. ‘Tot dan zal het aantal gevallen blijven stijgen.’

Ook het aantal besmettingen per 100.000 inwoners blijft logischerwijs verder stijgen, naar 33,1 gevallen. Dinsdag waren dat nog 31,7 gevallen per 100.000 inwoners. In ons land zijn nu in totaal 67.335 besmettingen vastgesteld, of maar liefst 673 meer dan woensdag werd gemeld.

Voor de tweede dag op rij waren er gisteren meer dan 30 ziekenhuisopnames, namelijk 33. De voorbije week waren er gemiddeld 17,7 opnames per dag, een stijging met 32 procent.

Het aantal overlijdens blijft intussen nog altijd dalen. De gegevens van de laatste zeven dagen melden 2,3 overlijdens. De daling met 16 procent is echter minder uitgesproken dan ze de voorbije dagen was. In totaal eiste het virus in ons land al 9.836 mensenlevens.

Lichte stijging van reproductiegetal

Het reproductiegetal, dat aanduidt aan hoeveel personen elke coronapatiënt het virus doorgeeft, is woensdag gestegen tot 1,48, tegenover 1,44 op dinsdag. Dat betekent dat honderd personen nu 148 anderen besmetten.

De 1,48 is de mediane waarde van de schatting, die gebeurt op basis van het aantal ziekenhuisopnames. Andere experts komen tot een ander getal, omdat ze zich op het aantal besmettingen baseren en niet op de ziekenhuisopnames. Het aanhouden van de huidige methode laat Sciensano toe om vergelijkingen te maken sinds het begin van de epidemie.