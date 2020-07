Mediaplatform Blendle verkocht aan Franse concurrent Cafeyn

Blendle, de Nederlandse digitale kiosk voor nieuwsartikels, krijgt een nieuwe eigenaar: Cafeyn, het ‘Spotify van de journalistiek’. Dat maken beide bedrijven donderdagochtend bekend.

Medeoprichter en ceo van Blendle Alexander Klöpping zal een plaats krijgen in de directie in Parijs en zal zich naar eigen zeggen richten op de journalistieke visie van Cafeyn. Klöpping geeft in Nederlandse media aan een dubbel gevoel te hebben, maar hoopt op deze manier sneller de Europese marktleider te kunnen worden. Cafeyn moet Blendle extra groeimogelijkheden geven.

Voor gebruikers zal er niet veel veranderen. De Cafeyn-catalogus van meer dan 2.500 kranten en tijdschriften, waaronder The Guardian en L’Équipe, zal binnenkort voor hen beschikbaar zijn. Ook zullen de functionaliteiten van Blendle beschikbaar worden gemaakt in de apps van Cafeyn en andersom, zegt Klöpping in een artikel dat hij op het platform Medium schreef.

Digitale kiosk

Blendle werd in 2014 opgericht als een digitale kiosk waar artikels van Belgische en Nederlandse publicaties apart aangekocht konden worden. Al snel investeerden The New York Times en het Duitse Axel Springer in het bedrijf, en startte het ook in de VS en Duitsland. Het leek een succesverhaal in wording, maar het werd daarna erg stil over die internationale expansie.

De verkoop van losse artikels bleek zijn beperkingen te hebben en dus werd in juni 2019 het verdienmodel aangepast: Blendle ging over op abonnementen.

Dat bleek nu niet genoeg en Klöpping zocht vorig jaar naar nieuwe investeerders. Maar die bleken meer interesse te hebben in een overname, weet Business Insider. Ook Cafeyn had interesse en bleek bovendien een goede match.

Het Franse bedrijf werd in 2006 opgericht en wordt geleid door Ari Assuied.