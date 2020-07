Nederland staakt topsportprogramma turnsters en zet trainers op non-actief na berichten over mentaal misbruik

De Nederlandse gymnastiekbond KNGU heeft het programma van de nationale vrouwenselectie gestopt. Alle bondstrainers van het topsportprogramma bij de vrouwen zijn op non-actief gezet.

Dat maakte het bestuur van de KNGU woensdag bekend. De maatregelen gelden totdat het onderzoek naar misstanden in de sport is afgerond. Volgens de KNGU worden de resultaten van het onderzoek eind dit jaar verwacht.

De maatregelen volgen op de getuigenissen van een aantal oud-turnsters, die verklaarden dat onder anderen Vincent Wevers en Gerben Wiersma zich stelselmatig schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

De bond heeft gesprekken gevoerd met de coaches en besloot daarna alle trainers in het topturnen bij de vrouwen op non-actief te stellen. ‘Wil je een cultuurverandering bewerkstelligen, dan kun je geen halve maatregelen nemen’, stelde KNGU-voorzitter Monique Kempff. Bij hun clubs kunnen de turnsters wel hun training voortzetten.

Met de bekentenis van Gerrit Beltman, die in het verleden ook in België actief was, is de zaak in Nederland aan het rollen gebracht. Beltman verklaarde turnsters fysiek en psychisch te hebben vernederd.

Ook bij ons getuigenissen

Ook in België getuigden verschillende (ex-)atleten over mentaal misbruik in de turnwereld, waaronder Dorien MottenLaura Waem en Aagje Vanwalleghem. Daarbij vielen ook de namen van Gymfed-coaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer. Die ontkennen en suggereren dat sommige getuigenissen door frustraties over een mislukte carrière ingegeven zijn.

Voorlopig werd er in ons land nog niemand op non-actief gezet. Wel wil Gymfed turners de kans bieden om te getuigen bij een ‘onafhankelijke ethische commissie’. Zo’n commissie heeft de Gymfed eigenlijk al, maar algemeen manager Lode Grossen is daarvan de voorzitter en heeft nu erkend dat die dubbele functie niet gezond is. Volgens zijn toelichting aan De Standaard is het de bedoeling dat de twee commissies naast elkaar zullen bestaan.

Volgens Grossen werd er na de Olympische Spelen in 2016 bijgestuurd, maar volgens getuigenissen zou er nog steeds sprake zijn van mentaal misbruik.