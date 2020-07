Renault lijdt recordverlies van 7,3 miljard euro

Franse autobouwer Renault heeft in het eerste semester van 2020 het grootste verlies ooit geleden. Dat heeft Renault donderdag zelf gemeld. Het wijst vooral naar de slechte resultaten van dochterbedrijf Nissan en naar de coronacrisis.

In 2019 tekende Renault nog een winst op van 1 miljard dollar. Het recordverlies omvat een negatieve contributie van Nissan van 4,8 miljard euro, waar Renault een minderheidsbelang van 43 procent in bezit. Het partnerbedrijf van Renault kondigde dinsdag aan in het volledige financiële jaar een verlies van 670 miljard yen (5,4 miljard euro) te verwachten. Ook noteerde Renault een operationeel verlies van 2 miljard euro. De omzet daalde met 34,3 procent, tot 18,4 miljard euro.

Renault kondigde vorige week ook al aan dat de autoverkoop in de eerste zes maanden van het jaar met 34,9 procent daalde in vergelijking met een jaar eerder. Wereldwijd werden van januari tot en met juni 1,257 miljoen wagens verkocht.

De groep, die het al voor de coronapandemie moeilijk had, kondigde eind mei aan dat wereldwijd 15.000 banen worden geschrapt in het kader van een besparingsplan ter waarde van 2,2 miljard euro. Renault heeft voor 5 miljard euro aan leningen afgesloten bij de Franse overheid om de coronacrisis te doorstaan. Om daarvoor in aanmerking te komen schrapte het bedrijf al zijn dividend.

Renault doet vanwege de onzekerheden gelinkt aan het coronavirus geen uitspraken over zijn vooruitzichten voor heel 2020.