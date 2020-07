Federale troepen trekken zich terug uit Portland

De Amerikaanse federale troepen trekken zich vanaf donderdag ‘gefaseerd’ terug uit het centrum van de stad Portland in Oregon. Dat heeft gouverneur Kate Brown bekendgemaakt na overleg met Amerikaans vicepresident Mike Pence. De Amerikaanse regering waarschuwt wel dat de agenten slechts vertrekken als federale eigendommen veilig zijn.

Amerikaans president Donald Trump had federale troepen naar Portland gestuurd om federale gebouwen, zoals een rechtbank, te beschermen tegen betogers. Portland is al maanden onrustig door betogingen tegen racisme en politiegeweld, maar de plaatselijke burgemeester en gouverneur verzetten zich tegen de federale inzet, omdat die troepen de onrust juist zouden vergroten. Gouverneur Brown vindt dat de troepen optreden als een bezettingsmacht en zelf geweld veroorzaken.

Na overleg met vicepresident Pence en anderen is volgens de gouverneur nu overeengekomen dat de federale troepen Portland ‘gefaseerd’ zullen verlaten. Zo zullen de troepen die het federale gerechtsgebouw in de stad beschermen, zich vanaf donderdag terugtrekken. In plaats daarvan komen er meer agenten uit stad en staat.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid benadrukt ondertussen wel dat de federale troepen niet uit Portland vertrekken voor er de garantie is dat ‘federale eigendommen niet langer zullen worden aangevallen”. Tegelijk is besloten federale agenten naar meer grote steden te sturen waar het onrustig is, zoals Detroit.