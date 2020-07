Amnesty roept Irak en internationale gemeenschap op Jezidi-kinderen te helpen

Amnesty International roept de Iraakse autoriteiten en de internationale gemeenschap op de Jezidi-kinderen alle steun te geven die ze nodig hebben. In een rapport van de mensenrechtenorganisatie dat donderdag verschijnt, staat dat bijna 2.000 kinderen die gevangen werden gehouden door Islamitische Staat (IS), in een lichamelijke en mentale gezondheidscrisis verkeren.

Tussen 17 en 27 februari bezochten Amnesty-onderzoekers Iraaks-Koerdistan en interviewden ze 29 overlevenden die als kind door IS gevangengenomen waren. Ook spraken ze met familieleden die voor deze kinderen zorgen en met deskundigen zoals artsen, psychotherapeuten, medewerkers van ngo’s, van regeringen en van de Verenigde Naties, zegt Amnesty International Vlaanderen in een persmededeling bij de publicatie van het rapport ‘Legacy of Terror: The Plight of Yezidi Child Survivors of ISIS’.

Naar schatting 1.992 kinderen die na hun ontvoering door IS zijn teruggekeerd naar hun families, werden door de terreurmilitie gemarteld, verkracht en/of gedwongen om te vechten. Ze hebben volgens de onderzoekers posttraumatische stress, angststoornissen en last van flashbacks, nachtmerries en stemmingswisselingen.

Twee groepen kinderen hebben speciale aandacht nodig: voormalige kindsoldaten en meisjes die seksueel geweld meemaakten. Kindsoldaten kregen na hun terugkeer vaak geen enkele hulp, terwijl programma’s voor overlevenden van seksueel geweld vaak niet gericht zijn op jonge meisjes, aldus Amnesty.

De organisatie roept de internationale gemeenschap ook op een einde te maken aan de gedwongen scheiding van vrouwen en hun kinderen die geboren werden als gevolg van verkrachting door IS-leden. Veel van deze honderden kinderen worden niet geaccepteerd in de Jezidi-gemeenschap.