Boeing stopt met iconische 747 Jumbo Jet

Te groot, te hoog brandstofverbruik, te duur in onderhoud. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing stopt de productie van de 747.

In 2022 zal Boeing de laatste exemplaren bouwen van de 747-reeks. De allereerste dateren van 1970, meer dan vijftig jaar geleden. Toen was de Jumbo Jet, met zijn typische hogergelegen neus en cockpit, het grootste passagierstoestel van de wereld. Er konden bijna 600 passagiers mee vervoerd worden. Pas in 2007 nam de Airbus A380 die titel over. Om de 747 te assembleren, moest Boeing een nieuwe fabriekshal bouwen, in het Amerikaanse Everett. Die Boeing-fabriek is, naar volume, het grootste gebouw dat ooit werd opgetrokken.

Maar het viermotorige toestel is niet meer in de gratie bij luchtvaartmaatschappijen: te groot, te hoog brandstofverbruik en te duur in onderhoud. De vraag naar de 747 Boeing is al jaren aan het dalen, de coronacrisis heeft het einde bespoedigd. Grote klanten als KLM, Qantas, British Airways en Lufthansa laten sinds enkele maanden al hun grote Jumbo’s aan de grond staan. Ze vliegen alleen nog met kleinere, zuiniger toestellen, met twee motoren.

De ceo van Boeing, David Calhoun, maakte gisteren bekend dat de laatste exemplaren van de 747 in 2022 zullen worden geassembleerd. Die zullen bestemd zijn voor vrachttransport of voor militaire operaties. De 747 is altijd al een belangrijke speler in het luchtvrachtvervoer geweest. Door zijn unieke ontwerp kunnen er via de hoge neusdeur veel grotere stukken vracht ingeladen worden dan in conventionele toestellen. Er kon tot 128 ton vracht mee vervoerd worden.

Air Force One

De 747 kreeg als bijnaam ‘Queen of the skies’, passend voor een toestel dat wereldwijde faam heeft veroverd. Zo is de Air Force One, het toestel waarmee de Amerikaanse president land en ­wereld rondreist, een 747-Jumbo is. Het Witte Huis heeft onlangs nog twee nieuwe exemplaren besteld. En de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa gebruikte de 747 om de Space Shuttle, na landing op aarde, terug te vliegen naar het Kennedy Space Center, bij Cape Canaveral.

Het einde van de 747 komt op een moment dat Boeing het commercieel en financieel erg lastig heeft. In het tweede kwartaal leed de vliegtuigbouwer 2,4 miljard dollar verlies. In hetzelfde trimester vorig jaar was dat zelfs 2,9 miljard dollar, als gevolg van het mondiale vliegverbod voor het 737 Max-toestel, na twee dodelijke crashes.