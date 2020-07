‘Situatie in Brussel erg verontrustend, indien nodig Antwerps voorbeeld volgen’

De hoofdarts van de Brusselse Sint-Jan Kliniek luidt de noodklok over de vele positieve coronatests die de laatste dagen in zijn instelling worden afgenomen. In Terzake zei hij woensdagavond dat zo’n 7 procent van de patiënten er positief test, amper minder dan in de stad Antwerpen.

‘We zien het aantal besmettingen in ons testcentrum terug toenemen. Momenteel test zo’n 7 procent van onze patiënten positief op het coronavirus’, zei Kenneth Coenye, hoofdarts van de Sint-Jan Kliniek in Brussel woensdagavond in Terzake.

Coenye: ‘Onze grote angst is dat die besmette personen op hun beurt hun ouders en grootouders gaan besmetten. We riskeren dan binnen twee weken terug een piek te krijgen van oudere mensen die moeten opgenomen worden in het ziekenhuis, omdat zij heel erg ziek dreigen te worden van covid-19.’

Volgens Coenye volgen de Brusselaars de voorzorgsmaatregelen nog altijd te weinig op. ‘Zelfs op het openbaar vervoer zijn er nog altijd heel veel mensen die geen masker dragen. Zij worden daar ook niet op aangesproken. Dat zorgt ervoor dat er wellicht veel meer transmissie is van covid-19 dan voorheen. Daarom maak ik me grote zorgen over de komende weken.’

Versnelling hoger schakelen

Nog tegen Terzake noemde biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt) die cijfers ‘zeker geen goed nieuws’. ‘7 procent positieve testen, dat is weliswaar nog altijd iets beter dan de stad Antwerpen, waar 9 procent positief test. Maar de epidemie trekt al aan wanneer het percentage positieve testen stijgt boven de 1 procent. Dus 7 procent, dat is absoluut verontrustend.’

Molenberghs: ‘Er zal dus moeten worden nagedacht over strengere maatregelen voor Brussel. Er is nu voor het hele land een contactbubbel van vijf mensen ingevoerd. Voor Antwerpen is dat al te laat, daarom dat in die provincie strengere maatregelen genomen zijn. In Brussel zal men de situatie de komende dagen zeer goed moeten opvolgen. En als het nodig is misschien ook een versnelling hoger schakelen. Dat zal zich de volgende dagen moeten uitwijzen. Als het nodig is, zal Brussel misschien ook het Antwerps scenario moeten volgen.’

Al hele week discussie

Al sinds het begin van deze week is er discussie over de coronacijfers in Brussel. De statistieken in Brussel lieten tot nu toe nog relatief weinig besmettingen optekenen. Maar Vincent Janssens, voorzitter van de Brusselse Nederlandstalige huisartsen, uitte daar maandag tegenover Bruzz toch zijn bezorgdheid over uit. ‘We moeten ons afvragen waarom de cijfers laag zijn. En je kan dan enkel concluderen dat er te weinig wordt getest’, zei hij.

Aan De Standaard vertelde Janssens maandag dat het over een vermoeden ging, gebaseerd op wat hij van patiënten en collega’s hoorde. Dat er sprake is van onderrapportering, kon hij niet baseren op cijfers.

Inge Neven, het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, zei daarover dinsdag in Terzake dat van de 12.000 coronatests die tussen 10 en 23 juli in Brussel waren afgenomen, ‘slechts’ 2 procent positief was. Maar volgens Kenneth Coenye van de Brusselse Sint-Jan Kliniek is het aantal positieve tests dus al vele malen hoger.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) uitte dinsdag op VRT NWS zijn ‘bezorgdheid’ over Brussel. ‘Veel Brusselaars hebben niet eens een huisarts. Brussel vaart een beetje blind’, zei hij. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) reageerde daarop via Twitter dat De Wever op die manier een ‘zondebok zoekt om de aandacht af te leiden’.