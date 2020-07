Ashley Judd krijgt toestemming van rechter om Weinstein aan te klagen voor seksuele intimidatie

De Amerikaanse actrice Ashley Judd heeft in hoger beroep een federale rechtbank ervan kunnen overtuigen dat ze de gevallen filmregisseur Harvey Weinstein mag aanklagen voor seksuele intimidatie. In eerste aanleg was haar dat nog geweigerd.

De beschuldigingen van Judd zijn al twee decennia oud. Volgens de Amerikaanse kon ze tijdens een ontmoeting met Weinstein in een hotel in Beverly Hills enkel ontsnappen aan diens seksuele avances door hem te beloven dat hij haar ‘wel eens mocht betasten’ zodra ze met een rol in een van zijn films een Oscar had gewonnen.

De federale rechtbank van San Francisco besloot woensdag tijdens een zitting in hoger beroep dat er op dat moment van die conversatie wel degelijk sprake was van een werkrelatie tussen Judd en Weinstein. De rechtbank ging daarmee in tegen een uitspraak van een lagere rechtbank in Los Angeles, die een jaar geleden nog had besloten dat daar op dat moment geen sprake van was. Door die rechterlijke uitspraak kan Judd nu ook Weinstein aanklagen wegens seksuele intimidatie.

Tientallen vrouwen hebben de voormalige filmproducent al beschuldigd van seksueel wangedrag. Een rechtbank in New York heeft Weinstein in maart al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor seksueel misbruik en verkrachting van twee vrouwen.

Een rechter had medio juli nog een schikkingsvoorstel van voormalig filmproducent Harvey Weinstein verworpen. Een groep vrouwen die zegt door hem te zijn misbruikt zouden volgens het voorstel 18,9 miljoen dollar krijgen. De rechter noemde dat echter ‘een oneerlijk nepvoorstel’. Meerdere slachtoffers hadden bezwaar gemaakt tegen de schikking. Het voorstel was bedoeld om rechtszaken af te kopen, maar volgens de advocaten van een groep van zes vrouwen komen veel slachtoffers er bekaaid vanaf.