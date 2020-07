Nederland wordt oranje reisbestemming

Nu onze noorderburen mensen uit de provincie Antwerpen adviseren om bij hun aankomst in Nederland veertien dagen in quarantaine te gaan, maakt ook de Belgische federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken een oranje reisbestemming van Nederland. Wie vanuit de provincie Antwerpen naar Nederland reist, moet enkele voorwaarden in acht nemen.

‘Zo zien mensen dat reizen naar Nederland mogelijk is, maar dat er voorwaarden aan zijn verbonden’, zegt woordvoerder Karl Lagatie woensdag.

Tot nu toe was Nederland groen gebied voor vertrekkende Belgen, maar dat verandert nu niet-essentiële reizen vanuit de provincie Antwerpen naar Nederland sterk worden afgeraden.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde woensdag dat mensen uit de provincie Antwerpen het ‘dringende advies’ krijgen om na hun aankomst in Nederland veertien dagen in quarantaine te gaan.

Het volledige reisadvies is te vinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Er zal ook een link gepubliceerd worden naar het Passenger Locator Form. Dat is het digitale formulier dat vanaf 1 augustus door iedereen moet worden ingevuld die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft.

Antwerpen kreeg dinsdagavond, na advies van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een aanscherping van de code geel naar oranje vanwege het stijgende aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in de provincie.

Daaruit vloeit voort dat Nederlanders die in Antwerpen geweest zijn, het dringende advies krijgen om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Hetzelfde geldt voor Belgen die in de provincie Antwerpen wonen en reisplannen hebben in Nederland. Bij aankomst op hun vakantieadres bij onze noorderburen krijgen zij ook het dringende advies om daar in quarantaine te gaan. Let wel: het gaat niet om een verplichting.