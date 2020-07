Moeder die dochter doodde, wordt geïnterneerd

De 39-jarige vrouw uit Sint-Jans-Molenbeek die in januari haar dochter om het leven bracht en het overlijden pas enkele dagen later ging aangeven, zal niet voor de correctionele rechtbank of het assisenhof moeten verschijnen. De Brusselse raadkamer heeft immers haar internering bevolen.

Dat meldt Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt in gerechtelijke kringen bevestigd.

De 39-jarige vrouw, M.S., was zich op maandag 20 januari komen aanbieden op de gemeente met de melding dat haar zevenjarige dochter de vrijdag voordien overleden was. De gemeentediensten verwittigden daarop de politie, die ter plaatse ging en het lichaam van het kind aantrof.

Een eerste lijkschouwing kon niet meteen een doodsoorzaak achterhalen, al was wel duidelijk dat het niet om een natuurlijk overlijden ging. Toxicologisch onderzoek wees later uit dat het meisje overleden was aan een overdosis medicijnen, vermoedelijk kalmeermiddelen.

Uit het onderzoek bleek ook dat de moeder al lange tijd met psychiatrische problemen kampte. Volgens het verslag van de gerechtspsychiater was de vrouw niet toerekeningsvatbaar, waardoor de raadkamer haar internering beval.