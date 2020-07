Natuurbeschermers hebben beelden vrijgegeven van drie nieuwe mannelijke Chinese tijgers. Ze werden gespot door verschillende cameravallen in het westelijke bosgebied in Thailand.

Volgens natuurbeschermers is het vier jaar geleden dat deze soort in de regio werd gezien. Dit betekent dat de inspanningen die worden gedaan om de tijgersoort te redden de juiste richting ingaan.

Stroperij, illegale handel en het verdwijnen van hun habitat zijn de grootste bedreigingen van tijgers. Over heel de wereld zouden er nog maar een kleine 4.000 tijgers in het wild leven, waarvan 160 in Thailand. De Chinese tijger komt oorspronkelijk uit de regio en is te vinden in Laos, Vietnam, Myanmar, Cambodja en het zuidwesten van China.