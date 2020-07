Amerikaans leger verhuist Europees hoofdkwartier in Stuttgart naar België

Het Amerikaanse leger brengt zijn Europese hoofdkwartier in het Duitse Stuttgart naar België over, meer bepaald Bergen, zo heeft het Pentagon woensdag aangekondigd.

President Donald Trump kondigde vorige maand al aan dat hij het aantal Amerikaanse soldaten in Duitsland wilde terugschroeven naar maximum 25.000, omdat Duitsland weigerde hun defensiebudget te verhogen. ‘Wij beschermen Duitsland en de Duitsers komen de afspraken niet na. Dat kan niet’, zei Trump toen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie maakte woensdag bekend dat in totaal 11.900 soldaten uit Duitsland worden weggehaald. Een deel van hen - ongeveer 5.400 strijdkrachten - wordt elders in Europa geherpositioneerd, onder andere in België en Italië, de overigen keren voorlopig terug naar de Verenigde Staten in afwachting van een nieuwe Europese toewijzing.

Onder andere het hoofdkwartier van het US ­European Command (Eucom) zou van Stuttgart naar het Belgische Bergen verhuizen. Dat zei generaal Tod Walters als bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa woensdag in Washington. De verhuis naar Bergen bespaart de Amerikaanse generaal, die traditioneel beide hoofdkwartieren overziet, heen en weer reizen tussen beide landen. In Bergen bevindt zich namelijk al één van de militaire hoofdkwartieren van de Navo.

Mogelijk brengt Washington zijn hoofdkwartier voor Afrika, dat zich ook in Stuttgart bevindt, eveneens naar een andere plaats over. Over de precieze inplanting dient nog een beslissing te vallen.

De operatie zal mogelijk jaren duren en miljarden kosten, klinkt het. Nieuwszender CNN wijst erop dat de plannen nog kunnen worden teruggedraaid mocht Trump in november de presidentsverkiezingen verliezen.

