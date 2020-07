Kelder ontdekt bij opgravingen in Duitse tuin in zoektocht naar Madeleine

Tijdens opgravingen in een volkstuintje in de Duitse stad Hannover die verband houden met de Madeleine McCann-zaak heeft de politie een kelder gevonden die tot nu toe onbekend was. Dat schrijft de Duitse tabloidkrant ‘Bild’.

Onder de funderingen van een inmiddels gesloopt volkstuinhuis in Hannover zouden de agenten een verborgen kelderruimte hebben gevonden. De politie heeft naar verluidt dinsdag al de funderingen van het huisje ontdekt, maar wilde nog niets bevestigen.

De tuin is afgeschermd met hekken waar men makkelijk kan doorzien, maar de visuele bescherming werd woensdag opgetrokken, zo rapporteert Bild nog. Ook speurhonden zijn woensdag opnieuw aanwezig.

Volgens de lokale krant Hannoversche Allgemeine Zeitung heeft de federale politie het luchtruim boven het tuintje als no-flyzone gemarkeerd. De graafwerken gaan woensdag nog volop door.

De driejarige Madeleine McCann was in 2007 met haar ouders op vakantie in het Portugese Praia da Luz toen ze spoorloos verdween uit hun vakantiehuis. Begin juni kwam de 43-jarige Duitser Christian B. in beeld als mogelijke dader van de verdwijning. Hij zit in het Duitse Kiel al vast voor een drugsmisdrijf.

Een woordvoerster van het parket Braunschweig, dat onderzoek naar B. voert, zei eerder dat de graafwerken met het speurwerk in die zaak te maken heeft. De Duitse politie gaat ervan uit Madeleine niet meer in leven is en door B. is omgebracht. Eerder werd in Portugal in waterputten gezocht naar haar lichaam.

Volgens een voormalige buurman die ook een tuintje onderhield op het perceel heeft B. er gewoond in 2007, het jaar waarin de Britse peuter verdween. Een jaar later zou het gebouwtje op zijn stuk tuin afgebroken zijn, klinkt het bij de Britse tabloid The Daily Mail.