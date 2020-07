Dwars door het Hageland heropent Belgisch wielerseizoen: zonder publiek bij start en finish, bubbels van tien langs parcours

In Aarschot werd vanmiddag de eerste internationale wedstrijd van de tweede seizoenshelft voorgesteld. Op zaterdag 15 augustus moet Duracell Dwars door het Hageland de eerste grote wielerwedstrijd van het nieuwe Belgische seizoen worden.

Als de maatregelen niet verstrengd worden, zal de wedstrijd van organisator Nick Nuyens de eerste internationale wedstrijd van de herschreven Belgische kalender worden. Ondanks de concurrentie van de Ronde van Lombardije komt een sterk deelnemersveld naar Vlaams-Brabant afgezakt. Er staan 140 deelnemers aan de start waaronder vier World Tourteams: Deceuninck - Quick-Step (Stybar, Senechal, Hodeg), Jumbo-Visma (Teunissen), Sunweb (Bol) en Trek-Segafredo met wereldkampioenen Mads Pedersen en Quinn Simmons (juniores). Er staan tien procontinentale teams aan de start, aangevuld met zes continentale ploegen, waaronder de grote Belgische veldritteams.

Organisator Nick Nuyens van Duracell Dwars door het Hageland Foto: gvdl

De start is publieksvrij en verhuist naar de Demervallei in Aarschot, niet langer op de Grote Markt in Aarschot. De officiële start ligt aan de Duracel-site in Aarschot. De finish blijft gelegen op de Citadel in Diest. Zowel start als finish zijn publieksvrij, er worden in totaal 42 kilometer offroad gereden. Het Grasbos, de Poggio van Diest, is niet in het parcours opgenomen als gevolg van wegwerkzaamheden. In totaal moeten de renners 180 kilometer afleggen.

Omdat er maar twee manches van de Bingoal Cycling Cup plaatsvinden - de GP Monseré in maart en nu het Hageland - wordt er straks geen eindklassement opgemaakt. Wel wordt er een Bingoal Gouden Kilometer georganiseerd waarvan het prijzengeld, 2500 euro, door de winnende renner aan een goed doel mag worden geschonken.

De wedstrijd is live te volgen via Sporza met Ruben Van Gucht als man op de motor. Renaat Schotte en Sven Nys zorgen voor het commentaar.

Foto: BELGA

Maatregelen

Uiteraard zijn in het kader van corona heel wat maatregelen genomen. Het is de bedoeling dat de wedstrijd van thuis uit wordt gevolgd, via televisie. De Citadel in Diest is publieksvrij, langs het parcours mogen er bubbels van maximaal tien personen plaatsnemen. Ook de start in Aarschot zal volledig zonder publiek verlopen.

Wie toch bij de wedstrijd betrokken is, moet een mondmasker dragen. De organisatie heeft samen met de wielerbond coronastewards ingezet. Er wordt ook een COVID-team opgestart. Zij staan in voor het contact met de teams. Alle deelnemende renners worden uiterlijk drie dagen voor de wedstrijd op corona getest. Er is een podiumceremonie voorzien waar de renners een mondmasker moeten dragen. De renners moeten zelf hun trofee en bloemen afhalen.

Aparte Covid-coördinator en Covid-dokter

Er wordt ook een aparte Covid-coördinator en een aparte Covid-dokter aangesteld, los van het medische team. Zij zullen alle hotels bezoeken om toe te zien dat de Covid-regels worden opgevolgd. Ook alle regionale ziekenhuizen worden op voorhand bezocht.