LIVE. Toch geen mondmasker bij intensief sporten in Antwerpen

De inwoners van de provincie Antwerpen zullen dan toch geen mondmasker moeten dragen bij het sporten, zo maakte gouverneur Cathy Berx bekend.

‘Gelet op het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens het intensief sporten voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheden van het eerder occasionele kruisen of passeren van een persoon’, staat in de provinciale verordening die gouverneur Cathy Berx deze namiddag toelicht.

De verordening bevestigt de avondklok van 23.30 uur tot 6 uur. De horeca moet om 23 uur sluiten. Iedereen vanaf 12 jaar moet een mondmasker dragen op openbare plaatsen of waar de fysieke afstand van anderhalve meter niet gerespecteerd kan worden.

‘Ik weet dat er veel frustratie is bij sommige burgemeesters, in het bijzonder in de Kempen, waarom zulke draconische maatregelen worden genomen. Zij voelen zich vaak gestraft’, zei Berx.

‘We hebben ook nagedacht of er een verbod nodig was om Antwerpen te verlaten. We hebben dat om een aantal redenen niet gedaan’, vervolgde Berx. ‘Het is vooral zaak dat de patiënten de quarantaine naleven, op risico van strenge straffen. Als dat gerealiseerd wordt, hopen we dat we zo de curve kunnen ombuigen. Stel dat je Antwerpen zou afsluiten, dan zou de impact daarvan groter zijn dan Antwerpen alleen. Het zou disproportioneel zijn, met grote negatieve impact. Om die reden hebben we dat niet gedaan.’

Wie de regels overtreedt, riskeert een boete van 26 tot 200 euro en/of een celstraf van acht tot veertien dagen.