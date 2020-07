Modewinkels hebben veertig procent minder verkocht dan vorig jaar

Zelfstandige modewinkeliers hebben tijdens het zomerseizoen veertig procent minder verkocht in vergelijking met het zomerseizoen in 2019. Dat blijkt uit een rondvraag door het onafhankelijk onderzoeksbureau Marketing Development in opdracht van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en Unizo.

De belangrijkste reden voor de verkoopdaling is uiteraard de verplichte sluiting van alle niet-essentiële winkels in ons land van 18 maart tot en met 10 mei. Een inhaalbeweging na de sluiting van acht weken is er niet gekomen, integendeel. De periode sinds de heropening op 11 mei tot op heden vergeleken met dezelfde periode vorig jaar geeft een negatief beeld. Gemiddeld lag de verkoop dertig procent lager.

Nochtans kwam de verkoop in steden en gemeenten in de eerste weken na de heropening van de winkels in mei vlotter op gang dan gedacht, zag Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. ‘Maar sinds vorige week zien we de verkoop achteruitgaan’, zegt ze. ’De negatieve berichtgeving rond het stijgend aantal besmettingen schrikte heel wat klanten af. De verkoop viel drastisch terug.’

Solden

De koopjesperiode start op 1 augustus. Modehandelaars vrezen dat de solden geen redding zullen bieden. Ze verwachten een slechte verkoop. 87 procent van de ondervraagde modehandelaars geeft aan dat ze slechtere koopjes verwachten dan vorig jaar. 12 procent denkt dezelfde omzet te zullen halen als bij de zomersolden in 2019.

Delanghe hoopt toch dat shoppend Vlaanderen de zomerkoopjes niet links laat liggen. ‘Er zijn nog heel wat zomeritems beschikbaar en gemiddeld starten de modehandelaars met een korting van 35 à 40 procent, wat iets meer is dan gebruikelijk,’ weet ze, ‘maar het verlies van dit zomerseizoen nu tijdens de solden inhalen is sowieso onmogelijk’.

Funshoppen

Sinds vandaag zijn er opnieuw strikte maatregelen van kracht voor het winkelen. Dat moet individueel en na een half uur moet je de winkel weer uit zijn. Mode Unie is verrast door die verstrenging.

‘Experts lieten meerdere malen weten dat de winkels niet het probleem waren voor de verdere verspreiding van het virus. We begrijpen dat veiligheid prioriteit is, maar het opnieuw verstrengen van de maatregelen zal waarschijnlijk een afremmend effect hebben. Modehandelaars vrezen dat de koopjes traag op gang zullen komen. We zullen de eerste weken moeten afwachten wat het geeft’, aldus Delanghe.

In de Gentse Veldstraat stelt Belga woensdagmorgen vast dat er hier en daar mensen toch per twee of per drie komen shoppen. Stadswachten houden toezicht, maar treden niet op. Zij kijken wel toe op het dragen van een mondmasker en spreken iedereen aan die dat niet (correct) aanheeft.

Ook winkeliers zijn niet geneigd om koppels uit hun winkel te jagen. Dat geeft ook Eva Mariën toe. Zij is shopmanager van Brooklyn: ‘Ik ga daar hoogstens op een heel subtiele manier iets van zeggen. Ze echt tegenhouden als ze per twee de winkel binnenkomen, kan ik niet doen. Dat is ook mijn taak niet.’