Dinsdagavond ging in Mekka de hadj van start. Dat is een jaarlijkse pelgrimstocht die elke moslim minstens een keer in zijn of haar leven moet doen. Vorig jaar trokken maar liefst 2,5 miljoen pelgrims naar de heilige plaats. Dit jaar mogen er amper 1.000 aanwezigen zijn door de coronapandemie.