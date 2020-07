Nederlandse overheid wil Belgische toeristen uit Antwerpen veertien dagen in quarantaine

Belgen uit de provincie Antwerpen die plannen hebben om binnenkort met vakantie te gaan naar een vakantiehuisje in Nederland, denken daar maar beter twee keer over na. Landgenoten die in die situatie verkeren, krijgen immers het dringende advies om bij aankomst bij onze noorderburen gedurende veertien dagen in quarantaine te gaan.

Dat is het gevolg van de uitvaardiging van een negatief reisadvies door Nederland voor de provincie Antwerpen, zo bevestigt Willemien Veldman, consulair woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, woensdag.

De provincie kreeg dinsdagavond, na advies van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een aanscherping van de code geel naar oranje vanwege het stijgende aantal besmettingen met het coronavirus in Antwerpen.

‘Voor de provincie Antwerpen geldt vanwege deze opleving van het coronavirus kleurcode oranje in het reisadvies’, luidt het. ’Reis alleen als het echt noodzakelijk is naar de provincie Antwerpen inclusief de stad Antwerpen. Dus niet voor toerisme. U kunt wel door de provincie naar uw bestemming reizen als deze buiten het ‘oranje’ gebied ligt, maar stop niet om te rusten of te tanken’, krijgen de Nederlanders te horen.

Daaruit vloeit voort dat Nederlanders die in Antwerpen geweest zijn, het dringende advies krijgen om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Hetzelfde geldt voor Belgen die in de provincie Antwerpen wonen en reisplannen hebben in Nederland. Bij aankomst op hun vakantieadres bij onze noorderburen krijgen zij ook het dringende advies om daar in quarantaine te gaan. Let wel: het gaat niet om een verplichting.