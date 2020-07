Zeelandschappen van Banksy brengen 2,4 miljoen euro op

Drie schilderijen die de Britse streetartkunstenaar Banksy in 2017 maakte over de Europese vluchtelingencrisis zijn voor 2,2 miljoen Britse pond verkocht op een veiling. Dat geld wordt gedoneerd aan een ziekenhuis in Bethlehem.

Het door Banksy geschonken kunstwerk Mediterranean sea view werd dinsdag geveild bij Sotheby’s in Londen. Daar hadden ze verwacht dat het ongeveer 1,2 miljoen Britse pond zou opbrengen, maar er werd pas afgeklopt op bijna dubbel zoveel: 2,2 miljoen Britse pond, ofwel ruim 2,4 miljoen euro.

Het werk, bestaande uit drie schilderijen, is een verwijzing naar de Europese vluchtelingencrisis waarbij migranten de Middellandse Zee proberen oversteken in gammele bootjes. Banksy herwerkte drie bestaande olieverfschilderijen van zeelandschappen en voegde er onder meer achtergelaten zwemvesten aan toe.

Hij schilderde ze voor The Walled Off Hotel, in bezet Palestijns gebied. De opbrengst van de veiling is bestemd voor het Bethlehem Arab Society for Rehabilitation, waar ze materiaal zullen aankopen voor de revalidatie van kinderen.