De negen levens van Kodak

Het Amerikaanse Kodak krijgt van de Amerikaanse staat een lening van 765 miljoen dollar om farmaceutische ingrediënten in de VS te produceren. Het aandeel van wat ooit de grootste producent van fotorolletjes en camera’s was, ging maal drie op de beurs. Velen wisten niet dat het bedrijf nog bestond.

Kodak en Nokia worden vaak in een adem genoemd in lessen management. Beide waren in hun sector ooit heer en meester - zelfs lange tijd pionier in de nieuwste technologieën - maar lieten zich finaal verrassen ...