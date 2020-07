De Amerikaanse president Donald Trump gaf dinsdagavond een persconferentie over het coronavirus. Hij vroeg zich luidop af waarom hij niet evenveel waardering krijgt als dokter Fauci, de viroloog die Trump bijstaat in het coronabeleid. Bekijk het in de video hierboven.

Trump verdedigde zich ook voor het retweeten van een bericht van een dokter die er controversiële gedachten op nahoudt als het gaat over het coronavirus. Zo stelt ze het nut van maskers in vraag en ziet ze nog steeds heil in het gebruik van hydroxychloroquine. Dat middel werd in het verleden door Trump aangeprezen in de strijd tegen covid-19, maar wordt nu door zijn eigen administratie niet langer onderzocht. Toch blijft Trump het middel promoten.