NMBS legt vanaf donderdag extra treinen in naar de kust

De NMBS legt door het voorspelde mooie weer van donderdag tot en met zondag extra treinen in van en naar de Kust, ‘zodat reizen met de trein voor iedereen veilig kan verlopen’.

Donderdag en vrijdag zijn er tien extra treinen per dag, zaterdag en zondag gaat het om veertien extra treinen. De extra treinen zullen telkens een aantal minuten voor of na de reguliere treinen vertrekken. ‘Op die manier kunnen reizigers zich makkelijker verspreiden over de verschillende treinen. De treinen zelf rijden met hun maximale samenstelling, dat is al zo sinds het begin van de coronacrisis’, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.

Donderdag en vrijdag vertrekken er extra treinen uit Aarlen, Leuven, Gent-Sint-Pieters, Hasselt en Leuven. Zaterdag en zondag zijn dat Hasselt, Leuven, Schaarbeek, Welkenraedt en Leuven. De treinen rijden telkens van en naar Oostende of Blankenberge.

Antwerpen

Vanuit Antwerpen zijn er geen extra treinen voorzien, maar dat heeft volgens Temmerman niets te maken met de extra coronamaatregelen die daar gelden. ‘We hebben vroeger ook nooit extra treinen naar de kust ingelegd vanuit Antwerpen.’

Ondanks een oproep van Antwerps gouverneur Cathy Berx om in Antwerpen te blijven door de uitbraak van het nieuwe coronavirus, wordt het normale treinaanbod dus wel gewaarborgd, en kunnen Antwerpenaren naar zee. ‘Wie er echt nood aanheeft, bijvoorbeeld om zijn job uit te oefenen, moet nog steeds de trein kunnen nemen’, aldus Temmerman.

Aantal reizigers opgevolgd

De NMBS zegt dat het aantal reizigers in de stations en op de treinen nauwgezet wordt opgevolgd. NMBS staat ook voortdurend in contact met de kustburgemeesters en de West-Vlaamse provinciegouverneur. Daarnaast rekent de spoorwegmaatschappij op ieders verantwoordelijkheid, en roept ze op om alle maatregelen te respecteren.