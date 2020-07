Duits kampioen en rondetalent Max Schachmann blijft vier jaar (!) langer bij BORA-Hansgrohe

De Duitse kampioen op de weg Maximilian Schachmann heeft zijn contract bij wielerploeg BORA-Hansgrohe woensdag met vier jaar verlengd. Ook de Oostenrijker Lukas Pöstlberger en de Italiaan Cesare Benedetti blijven langer bij het team.

De 26-jarige Schachmann stapte eind 2018 van Quick-Step over naar BORA-Hansgrohe. Hij won eerder dit seizoen, net voor de coronabreak, Parijs-Nice. Vorig jaar pakte de Duitser de nationale titel op de weg en won hij etappes in de rondes van Catalonië en het Baskenland. Hij stond in 2019 ook op het podium van Luik-Bastenaken-Luik (derde) en werd vijfde in de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race.

Lukas Pöstlberger (28) en Cesare Benedetti (32), die allebei al een Giro-etappe wonnen, verlengden hun contract bij de Duitse WorldTourploeg met twee jaar.