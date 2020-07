MacKenzie Scott heeft al 1,7 miljard dollar weggeschonken

MacKenzie Scott, de ex-vrouw van Amazon-topman Jeff Bezos, heeft naar eigen zeggen al ongeveer 1,7 miljard dollar van haar fortuin weggeschonken aan goede doelen.

MacKenzie Scott en Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, gingen vorig jaar na 25 jaar huwelijk uit elkaar. Zij werd daarbij ruim 38 miljard dollar aan Amazon-aandelen toegewezen, maar door de coronacrisis en de toenemende populariteit van webshops ging hun waarde fors de hoogte in, waardoor haar persoonlijke fortuin intussen is aangedikt tot bijna zestig miljard dollar en ze zich de op een na rijkste vrouw ter wereld mag noemen, meldt Bloomberg.

Scott (die teruggreep naar de naam van haar grootvader, in plaats van haar eigen familienaam Tuttle) beloofde echter na de scheiding de helft van haar vermogen te doneren aan goede doelen en sloot zich aan bij Giving Pledge, een forum dat in 2010 werd opgericht door Warren Buffett en Bill Gates, om superrijken te overhalen het leeuwendeel van hun fortuin nog tijdens hun leven weg te schenken aan liefdadigheid.

In een blogpost licht Scott alvast toe hoe ver ze vandaag staat met die belofte. Zo zou ze de voorbije maanden al ongeveer 1,7 miljard dollar hebben gedoneerd aan goede doelen die zich inzetten voor raciale gelijkheid, klimaatactie en gezondheidswerk.

‘Ik heb nooit getwijfeld dat iemands persoonlijke rijkdom niet het resultaat is van een collectieve inspanning, te danken aan sociale structuren die sommige mensen kansen bieden, maar obstakels vormen voor talloze anderen’, aldus Scott, die ook een opsomming maakte van de 116 ngo’s die ze heeft gesteund.

Bezos - die vandaag samen met Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, en Tim Cook in een hoorzitting voor het Amerikaanse Congres verschijnt in verband met anticoncurrentiepraktijken - heeft zich niet aangesloten bij Giving Pledge. Zijn fortuin wordt intussen op 178,5 miljard dollar geschat, een toename van 63,6 miljard dollar in de laatste zes maanden.