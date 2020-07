In de periode 19 juli tot 25 juli zijn er gemiddeld 328 nieuwe bevestigde gevallen van besmettingen met het nieuwe coronavirus per dag vastgesteld, dat is een stijging met 70 procent tegenover de week daarvoor. Die toename is te zien in bijna alle provincies, maar vooral in de provincie Antwerpen. ‘De huidige situatie is zorgwekkend’, zei Boudewijn Catry van Sciensano

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt ook snel, tussen 19 juli en 25 juli waren er gemiddeld 23 opnames per dag, dat is een stijging met 89 procent. In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 232 covid-19-patiënten, waarvan 49 op intensieve zorg. Dat is een stijging van respectievelijk 35 en 48 procent. Er zijn in totaal 9.833 overlijdens, dat zijn er gemiddeld 2 per dag. Dat cijfers daalt nog, de week ervoor waren er nog 3 overlijdens per dag. Er zijn in totaal 66.662 bevestigde besmettingen geteld in ons land.

‘Fysieke contacten beperken’

‘De evolutie van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is op dit moment niet goed’, zei Catry. ‘Die curves moeten zo snel mogelijk weer naar beneden. Hoe vlugger we daarin slagen, hoe vlugger we allemaal de draad weer kunnen opnemen en een situatie zoals in maart kunnen vermijden.’

Catry herhaalt dat de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad maandag afkondigde nodig zijn. ‘Het belangrijkste is het beperken van het aantal fysieke contacten’, zegt Catry. ‘Zo mogen we onze gezinsbubbel nog maar uitbreiden met vijf andere mensen, bijvoorbeeld oma en opa, broer of zus, of een goede vriend. Kinderen jonger dan twaalf jaar worden niet meegerekend.’ De contacten moeten de komende maand hetzelfde blijven.

‘Het beperken van onze sociale contacten is op dit moment de meest efficiënte manier om de opflakkering van dit virus de kop in te drukken’, herhaalde Catry. ‘Die contacten speelden immers een belangrijke rol in de vermenigvuldiging van het aantal besmettingen de voorbije weken.’

‘Situatie zorgwekkend’

‘De huidige situatie is zorgwekkend, dus nu niets doen, zou ervoor zorgen dat de situatie op korte termijn uit de hand loopt, maar we kunnen het tij nog keren’, zei Catry. ‘Om die reden vragen we u ook om niet naar achterpoortjes te zoeken om de regels te kunnen omzeilen.’

Catry legt uit waarom er gekozen werd voor een bubbel van vijf. ‘Het aantal infecties moet zo snel mogelijk opnieuw naar beneden en dat kan alleen door onze contacten fors terug te schroeven’, zei hij. Maar volgens hem is vijf beter dan nul, omdat we zo mensen kunnen blijven zien die ons dierbaar zijn. ‘Ook de andere maatregelen, zoals het inperken van funshoppen en de oproep tot telewerk, zijn genomen in dezelfde geest: hoe minder contacten, hoe sneller we de curve naar beneden krijgen en uit deze lastige situatie geraken.’

Daarnaast hamert Catry op de andere veiligheidsregels, zoals anderhalve meter afstand houden en het dragen van een mondmasker waar het verplicht is of op drukke plaatsen. ‘Blijf ook onmiddellijk thuis als u ziek bent of symptomen hebt die op een covid-19-infectie zouden kunnen wijzen’, zei hij. ‘We horen regelmatig dat mensen in afwachting van een test nog boodschappen doen of de kinderen naar een kamp brengen, maar je bent het meest besmettelijk in de beginfase. Je kan dus op enkele uurtjes vele anderen besmetten. Speel niet met vuur en blijf thuis als er een kans bestaat dat je besmet bent.’

De extra maatregelen in Antwerpen kwamen er omdat daar een groot aantal besmettingen geteld zijn. ‘Het is niet uitgesloten dat er ook in andere delen van het land bijkomende maatregelen worden getroffen, we moeten snel kunnen reageren om nieuwe besmettingen te kunnen voorkomen.’

Het zal nog enkele weken duren vooraleer het effect van de nieuwe maatregelen op het aantal nieuwe infecties zichtbaar zal zijn. Tot dan zal het aantal gevallen blijven stijgen.

‘Domino-effect stoppen’

‘Onze zomervakantie ziet er totaal anders uit dan voorgesteld, we begrijpen dat veel mensen gefrustreerd of boos zijn’, zei Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum. ‘Onze inspanningen van de afgelopen maanden mogen niet voor niets geweest zijn. De beslissing om onze contacten te beperken, is hard, maar nodig om het domino-effect te stoppen.’

Ook Stevens herhaalt dat het beperken van de contacten de enige manier is om de curve opnieuw naar beneden te halen. ‘Nu kunnen we daadwerkelijk iets terugdoen voor het zorgpersoneel: door ons gedrag aan te passen, kunnen we voorkomen dat ze straks opnieuw overspoeld worden.’

Kan de avondklok worden uitgebreid?

Momenteel is het volgens Stevens nog niet aan de orde om een avondklok in te stellen in andere steden of gemeenten, maar het behoort wel tot de maatregelen die een burgemeester op lokaal niveau kan nemen.