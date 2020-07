Ook de koers ontsnapt niet aan strengere regels na nieuwe coronamaatregelen: Belgian Cycling volgt Veiligheidsraad

Na de verstrengde maatregelen door de Veiligheidsraad en de verscherpte regels in de provincie Antwerpen heeft ook Belgian Cycling nieuwe maatregelen getroffen voor wielerwedstrijden.

Het door de Interfederale Coördinatiecel opgestelde veiligheidsprotocol werd namelijk aangepast op basis van het meest recente ministerieel besluit en de maatregelen voor Antwerpen.

Wielerwedstrijden:

- Een publiek van maximum 200 personen mag wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd en een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon (buiten de bubbel) wordt gegarandeerd.

- Iedereen is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker.

- De renners dragen in de wedstrijd geen mondmasker.

- In de start- en aankomstzone worden, buiten de officials, pers, geaccrediteerden en medewerkers van de organisatie, alleen nog op gecontroleerde wijze de begeleiders van de renners toegelaten.

- Om de clubs te ondersteunen wordt door de federatie per wedstrijd een corona-coördinator aangesteld. Voor de wedstrijd zal deze met de organisator de nodige stappen ondernemen voor de toepassing van het door het kabinet bevestigd protocol. Op de wedstrijd zal deze mee de veiligheid van de sporters en medewerkers ondersteunen.

Trainingen en recreatieve ritten:

- Een groep van 50 is toegestaan in georganiseerd verband door een club in aanwezigheid van een trainer of begeleider.

Provincie Antwerpen:

- In de provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen op het publiek domein.

De lokale overheden kunnen strengere maatregelen opleggen. In deze moeilijke periode wordt het interfederaal overleg verder gezet om, indien nodig, snel de maatregelen aan te passen aan de evolutie van de situatie.