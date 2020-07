Tien mensen naar ziekenhuis na brand in centrum van Brussel

Na een brand in in het centrum van onze hoofdstad zijn verschillende mensen naar het ziekenhuis gebracht met rookvergiftiging.

Tien mensen, onder wie twee kinderen, zijn dinsdagavond overgebracht naar verschillende Brusselse ziekenhuizen met rookvergiftiging, na een brand op het gelijkvloers van een huis met twee verdiepingen in de Marcqstraat, in het centrum van de hoofdstad. Dat meldt de woordvoerder van de Brusselse brandweer, Walter Derieuw. De brand was snel onder controle.

Rond 22 uur dinsdagavond kreeg de brandweer een oproep binnen. Hoewel de brand dus snel onder controle was, is het gebouw onbewoonbaar.

Het is nog niet duidelijk wat de brand deed ontstaan.

Een veertigtal brandweerlui kwam ter plaatse, en de politie verzorgde een veiligheidszone.