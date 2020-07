Joe Biden komt volgende week met running mate

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden is van plan volgende week de naam van zijn running mate aan te kondigen. Dat heeft de oud-vicepresident dinsdag aangekondigd. Als Biden op 3 november het haalt van zittend president Donald Trump, dan wordt die running mate Bidens vicepresident.

Biden benadrukt al een tijdje dat hij een vrouw als plaatsvervanger wil. Mocht Biden inderdaad president worden en in zijn functie overlijden, wordt de vicepresident zijn opvolger. Dat is ook het geval als hij aftreedt of wordt afgezet. Als Biden tot president wordt beëdigd zal hij 78 jaar zijn, een record.

Bidens entourage heeft een aantal namen getest, onder wie Kamala Harris en Elizabeth Warrren. Beiden zijn senator en waren ook kandidaat om het voor de Democraten tegen Trump op te nemen. Ook op de lijst: Tammy Duckworth, oorlogsveteraan en eveneens senator.

De vroegere veiligheidsadviseur en VN-ambassadeur van oud-president Barack Obama, Susan Rice, staat ook hoog op de lijst.