OVERZICHT. Deze maatregelen gaan vandaag in

Premier Sophie Wilmès (MR) kondigde maandag op de persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad nieuwe maatregelen aan om het coronavirus in te dijken. De bubbel wordt statisch en gaat naar vijf, ook het winkelen moet anders. Die nieuwe regels gelden voor minstens vier weken. In Antwerpen gelden nog extra maatregelen.

Sociale bubbel

De losse regeling met vijftien personen, die bovendien week na week konden veranderen, maakte het erg moeilijk om de heropflakkering van het coronavirus te onderdrukken.

Daarom wordt de bubbel opnieuw teruggeschroefd. Een gezin mag de komende vier weken nog vijf personen in zijn sociale bubbel toelaten, kinderen niet meegerekend. En vooral: die bubbel moet de komende vier weken dezelfde blijven.

Geen extra bubbel van 10

Na heel wat verwarring over de grootte van onze sociale bubbels heeft het ministerieel besluit nu voor duidelijkheid gezorgd. Op café of restaurant mag je enkel met je eigen sociale bubbel van vijf. Hetzelfde geldt voor een barbecue of tuinfeestje. En voor zulke activiteiten ligt het maximum aantal aanwezigen op tien. Er is dus geen sprake van een extra bubbel van tien.

Telewerken

Ook telewerken wordt terug ten zeerste aanbevolen. ‘Telewerken was nog steeds de norm, maar die aanbeveling verminderde. Eventueel zal in shifts moeten worden gewerkt, dat nu eens de ene persoon van thuis werkt, en dan weer een collega.’

Wat winkelen betreft: dat moet voortaan weer alleen gebeuren. Klanten mogen maximum 30 minuten in de winkel doorbrengen, behalve als je op afspraak komt.

Evenementen teruggeschroefd

Daarnaast worden ook de toegestane evenementen teruggeschroefd. Het was oorspronkelijk de bedoeling om het aantal personen op evenementen - vandaag 200 binnen en 400 buiten - vanaf 1 augustus te verdubbelen. Het is een halvering geworden, naar 100 binnen en 200 buitenshuis. Op die evenementen zijn mondmaskers ook verplicht.

De gratis rittenkaart voor het openbaar vervoer, die op 17 augustus zou ingaan, is uitgesteld. De gratis treintickets zullen pas vanaf september beschikbaar zijn, om mensenmassa’s te vermijden op drukbezochte plaatsen, zo zei Wilmès.

Een mondmasker dragen wordt niet verplicht, maar wie buiten komt, moet er wel een op zak hebben. ‘De lijst met plekken waar een masker altijd moet gedragen worden, is al heel lang. Maar een masker altijd en overal verplichten, is heel moeilijk.’, zei Wilmès.

Meer handelszaken moeten vanaf vandaag contactinformatie vragen aan klanten. Naast de horeca moeten ook wellnesscentra, zwembaden, casino’s, speelzalen, theaters, bioscopen, organisatoren van sportlessen in groep en congres- en feestzalen zich aan die regel houden.

Provincie Antwerpen

‘De epidemiologische situatie in de regio Antwerpen dwingt ons er helaas toe om bovenop de bijkomende maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen aanvullend aangepaste maatregelen te nemen’, zei provinciegouverneur Cathy Berx maandagavond laat.

De meest in het oog springende maatregel is de avondklok in de hele provincie: het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 en 6 uur. Iedereen moet dan thuis zijn, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis …). Cafés en restaurants sluiten om 23 uur.

Voorts zijn mondneusmaskers in de provincie Antwerpen voor iedereen boven 12 jaar verplicht. Ze moeten worden gedragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).

In alle horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijde gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden. In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel bovendien beperkt tot een strikt maximaal aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin.

Voor markten gelden dezelfde regels als in winkels: geen ‘funshoppen’. Antwerpenaren gaan alleen naar de markt of met kinderen jonger dan 12 jaar. Een begeleider mag een hulpbehoevende vergezellen. Een markt- of winkelbezoek duurt niet langer dan 30 minuten. Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten.

Telewerk wordt weer verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

Ook op sporten staat een rem: individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar.

In de meest getroffen zone (stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle, Hemiksem en Rumst) worden nog bijkomende maatregelen genomen: alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden, feestzalen sluiten en alle fitnesscentra sluiten.