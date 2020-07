Gymnastes kunnen terecht bij nieuwe commissie

De Vlaamse turnfederatie erkent fouten in de topsportbegeleiding en stuurt bij.

De Vlaamse turnfederatie wil gymnastes de kans bieden om te getuigen bij een ‘onafhankelijke ethische commissie’. Die komt er na de getuigenissen over intimidaties door het ­trainersduo Marjorie Heuls en Yves Kieffer. Zo’n commissie heeft de Gymfed al. Algemeen manager Lode Grossen is daarvan ook de voorzitter, maar erkent dat die dubbele functie niet gezond is. Volgens zijn toelichting aan De Standaard is het de bedoeling dat de twee commissies naast elkaar zullen bestaan.

De bestaande zal zich richten op adviezen rond preventie, de nieuwe commissie – zonder werknemers van de Gymfed – moet klachten afhandelen. ‘We garanderen een neutrale en discrete behandeling’, deelde de ­federatie gisteravond mee.

Grossen blijft achter zijn coaches staan, zeker met de huidige omkadering. Hij had wel graag gezien dat ze gisteren hun fouten hadden erkend. ‘Ik heb gezegd dat er fouten zijn gemaakt. Dan had ik van mijn coaches hetzelfde mogen verwachten.’ Hij zegt dat het nooit de bedoeling was om medailles boven het welzijn van atleten te stellen. ‘Maar in de praktijk zal dat zeker zo zijn geweest.’

Sport Vlaanderen roept gymnastes op naar de nieuwe commissie te stappen. ‘We willen dat hun getuigenissen een verschil maken’, zegt Tom Coeck­elberghs, afdelingshoofd topsport. ‘Sinds 2017 is er bij federaties al veel veranderd. Vanaf volgend jaar kunnen atleten met klachten ook naar het Vlaams Sporttribunaal.’