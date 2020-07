Bekende artiesten eisen regels voor het gebruik van hun muziek op politieke bijeenkomsten

Meer dan vijftig bekende muzikanten - onder wie Rihanna, Adele, Mick Jagger en Lorde - vragen politici om hun muziek niet langer zonder toestemming te gebruiken op hun bijeenkomsten.

Onder meer de Rolling Stones en R.E.M. hebben zich in het verleden uitdrukkelijk gedistantieerd van de Amerikaanse president Donald Trump nadat die hun muziek had gebruikt op zijn rally’s. Maar Trump is niet de enige politicus met de kwalijke gewoonte om geen toestemming te vragen aan artiesten alvorens hun muziek te draaien. Zowel Democraten als Republikeinen hebben er een handje van weg, op verschillende niveaus.

Een vijftigtal bekende muzikanten - onder wie Rihanna, Lionel Richie, Adele, Sheryl Crow, Elvis Costello, Pearl Jam, Lorde, Lykke Li, Alanis Morissette, Green Day maar ook de Rolling Stones en R.E.M. - publiceerden daarom dinsdag een open brief samen met Artist Rights Coalition (ARA) waarin ze uitdrukkelijk vragen dat er regels komen opdat er eerst toestemming wordt gevraagd aan artiesten voor hun muziek wordt gebruikt op politieke bijeenkomsten.

Dat is vandaag niet nodig, wanneer de zaal waar ze opduiken afspraken heeft met de auteursrechtenorganisaties BMI of Ascap, de Amerikaanse tegenhangers van Sabam. Maar veel artiesten willen niet dat hun muziek wordt geassocieerd met bepaalde politieke opvattingen.

‘Op deze manier ongewild in de politiek worden gesleurd, kan de persoonlijke waarde van een artiest in gevaar brengen en fans teleurstellen, met een grote morele en economische kost als gevolg’, luidt het in de brief. Bij artiesten die zich wel politiek engageren, kan het ongeautoriseerde gebruik van hun muziek dan weer verwarrend zijn voor het publiek, klinkt het verder.

Nog stelt de brief dat het gebruiken van muziek zonder voorafgaande toestemming ook ‘oneerlijk en immoreel’ is. ‘Het ondermijnt het campagneproces, verwart het stempubliek en vervormt de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Iedere eerlijke kandidaat zou ervan moet gruwelen dat ze op die manier ten onrechte laten uitschijnen dat ze de steun van de muzikant in kwestie genieten.’