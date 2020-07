Scooters Scooty uit straatbeeld verdwenen

Zowel in Antwerpen als in Brussel zijn alle elektrische scooters van deelplatform Scooty verdwenen. Volgens de Brusselse website Bruzz stopt het project in de twee steden voorgoed.

Het ziet er niet rooskleurig uit voor het deelplatform voor elektrische scooters Scooty. Dat het bedrijf ermee zou stoppen, wil Europcar nog niet officieel bevestigen of ontkennen. Europcar is de eigenaar van het bedrijf Scooty. Wel laten ze weten dat iedere gebruiker op de app kan zien dat de elektrische scooters niet langer op straat staan. ‘Dat blijft voorlopig zo en dat heeft niets met corona te maken’, klinkt het bij Steven Pauwels van Europcar.

Scooty werd in 2016 opgericht en verhuurt deelscooters in Antwerpen en Brussel. In 2018 werd het bedrijf verkocht aan Europcar. In mei vorig jaar nog breidde het bedrijf voor een derde keer uit en kreeg Antwerpen er driehonderd elektrische scooters bij. De zone werd uitgebreid van de binnenstad naar de districten buiten de Singel en de randgemeenten Mortsel en Edegem.