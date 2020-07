Kledinggroep FNG stelt publicatie jaarverslag uit

De kledinggroep FNG heeft de publicatie van zijn geauditeerde jaarverslag uitgesteld. Zolang het bedrijf geen zicht heeft op een nieuwe cash-injectie, kan het jaarverslag niet opgesteld worden vanuit de veronderstelling dat de continuïteit gegarandeerd is.

Juli is niet haalbaar om een geauditeerde jaarverslag te publiceren. De groep FNG streeft nu naar een publicatie eind augustus. De aandeelhoudersvergadering zal daardoor pas in september kunnen plaatsvinden.

Zolang het bedrijf geen zicht heeft op een nieuwe cash-injectie, kan het jaarverslag niet opgesteld worden vanuit de veronderstelling dat de continuïteit gegarandeerd is.

Momenteel liggen er verschillende scenario’s op tafel om nieuwe middelen aan te trekken. Die gaan van het omzetten van schuld in kapitaal tot het toekennen van converteerbare obligatieleningen of het verkopen van voorraden.

De recente opstoot van corona-besmettingen is voor FNG geen goed nieuws. De hoop was dat de koopjesperiode wat cash in het laatje zou brengen, maar in Antwerpen dreigt de omzet door de nieuwe maatregelen tegen te vallen.