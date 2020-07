Nederland raadt reizen naar Antwerpen af

Geen Nederlandse shoppers meer binnenkort op de Antwerpse Meir. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken heeft zopas het reisadvies voor de provincie Antwerpen aangepast naar een negatief. Dat vernam De Standaard. Het advies wordt later deze avond officieel gemaakt.

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx (CD&V) deed maandagavond een oproep aan de rest van België om niet meer naar Antwerpen te komen. Die oproep heeft ook in Nederland weerklank gekregen. Reizen mag als het echt noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld voor werk. Maar een vakantie in de Antwerpse Kempen of een weekend shoppen op de Meir is daar dus niet meer bij. Het negatieve reisadvies geldt niet voor de rest van België, bijvoorbeeld de Ardennen.

In Nederland geeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) advies aan het ministerie van Buitenlandse Zaken over reisadvies. Vorige vrijdag was er nog geen sprake van dat Antwerpen een te mijden plaats zou zijn. Ondertussen is dat dus veranderd.

Ook andere landen houden ons land nauwlettend in het oog.

De Noorse overheid waarschuwt nu al dat ons land later deze week ‘rood’ kan worden ingekleurd op haar coronakaart. Dat zou betekenen dat reizigers die vanuit België naar Noorwegen willen reizen, daar eerst 10 dagen in quarantaine moeten.

De Noorse regering zal tegen eind deze week een beslissing nemen. De maatregel zou dan van kracht worden vanaf zaterdag. Reizigers uit België die op dat moment al in Noorwegen verblijven, moeten niet meer in quarantaine. Aan hen zal dan gevraagd worden extra waakzaam te zijn voor symptomen. De quarantaineplicht voor reizen naar Noorwegen geldt momenteel al voor toeristen uit onder meer Spanje, Luxemburg, Kroatië en delen van Zweden.