Berx belooft dat avondklok woensdagavond ingaat

De avondklok in Antwerpen loopt vertraging op. De praktische regelgeving geraakt niet op tijd klaar om vanavond de avondklok te kunnen afdwingen. Gouverneur Berx belooft dat de avondklok morgen wel kan starten.

De wettelijke basis voor de avondklok raakt vandaag niet rond en daarom zal die vanavond ook nog niet ingaan. Dat was nochtans wel de bedoeling, meldde gouverneur Berx eerder vandaag.

Maar vanavond liet de provincie het volgende weten: ‘Deze maatregelen moeten vertaald worden in een politieverordening, wat juridisch-technisch een complexe opdracht is. Vandaag boog de gouverneur zich samen met enkele juristen en de Provinciale Crisiscel over deze taak, en was er opnieuw een overleg met alle burgemeesters en noodplanningscoördinatoren van de provincie, alsook met het Nationaal Crisiscentrum. Er werden ook bijkomende adviezen opgevraagd, onder andere bij CELEVAL, de evaluatiecel van het Nationaal Crisiscentrum.’

Maar wat vandaag niet lukt, lukt woensdag wel. De provincie meldt: ‘Gouverneur Cathy Berx zal vandaag en in de loop van morgen de tekst van de verordening verder uitwerken en finaliseren en later op de dag ondertekenen. Vanaf dat ogenblik zullen de maatregelen ook van kracht zijn en gehandhaafd worden, al roepen we op om de maatregelen ook nu al maximaal op te volgen.

De avondklok betekent dat iedereen thuis moet blijven tussen 23.30 en 6.00 uur - behalve wie naar het werk moet (nachtploegen) of naar het ziekenhuis bijvoorbeeld.

Tegen die avondklok is wel wat verzet in de Antwerpse gemeenten buiten de hoofdstad van de provincie. ‘Het is moeilijk om aan mijn inwoners uit te leggen waarom wij, ‘op de parking’, mee moeten boeten voor het lakse beleid van de stad Antwerpen’, zegt de Olens burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V). Zo verwoordt hij het gevoel van meerdere burgemeesters en inwoners in de provincie. Zij moeten van de gouverneur strenge maatregelen volgen terwijl zij veel minder besmettingen tellen dan de stad.

’We hebben het gevoel dat we slachtoffer zijn van laattijdig optreden in de stad zelf’, zegt Mien Van Olmen, burgemeester van Herentals (CD&V). ’We hebben met lede ogen zitten kijken dat men daar niet voldoende doortastende maatregelen nam.’

Burgemeesters uit de Kempen vrezen ook dat toeristen de streek gaan mijden en voor bijvoorbeeld Limburg gaan kiezen.

Ook de Antwerpse horeca is trouwens zeer bezorgd. Enkele van de bekendste Antwerpse horecazaken overwegen in augustus te sluiten. Onder meer het Pomphuis, Grand Café Horta en het Zuiderterras stevenen af op een vrijwillige lockdown. (Lees hier.)