Amper besmettingen en toch een avondklok: ‘Waarom moet “de parking” boeten voor het lakse beleid in ’t stad?’

‘Het is moeilijk om aan mijn inwoners uit te leggen waarom wij, op “de parking”, mee moeten boeten voor het lakse beleid van de stad Antwerpen.’ Pittige woorden zijn het van Olens burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V). Maar ze verwoorden wel het gevoel bij sommige burgemeesters en inwoners in de provincie. Zij moeten van de gouverneur strenge maatregelen volgen terwijl zij veel minder besmettingen tellen dan de stad.

De provincie Antwerpen is dinsdagochtend wakker geworden in een halve lockdown: er geldt een avondklok, telewerken is verplicht en zodra je buitenkomt, moet je een mondmasker op, ook als je gaat joggen ...