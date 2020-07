Drie vluchtelingen doodgeschoten in Libië na gefaalde poging om Middellandse Zee over te steken

Drie Soedanese bootvluchtelingen zijn maandagavond gedood bij een schietpartij in het Libische Khums, nadat ze onderschept waren op zee door de kustwacht. Dat meldt de ­International Organization for Migration (IOM).

De Libische kustwacht had maandag een zeventigtal vluchtelingen onderschept, die de oversteek naar het Europese vasteland hadden gewaagd. Maar bij het ontschepen ging het mis. Een deel van hen trachtte te ontsnappen voor ze werden overgebracht naar een detentiecentrum, waarop de lokale autoriteiten het vuur openden, zo zeggen werknemers van het IOM.

Drie Soedanese vluchtelingen werden daarbij gedood. Twee van hen overleden ter plaatse aan hun verwondingen, een derde overleed onderweg naar het ziekenhuis.

Volgens Federico Soda van het IOM zijn uiteindelijk 31 vluchtelingen naar een detentiecentrum gebracht, tientallen anderen zijn wel kunnen ontsnappen.

‘Het gebruik van buitensporig geweld resulteert opnieuw in het zinloze verlies van levens’, aldus Soda, die aanklaagt dat er geen actie wordt ondernomen om het systeem te veranderen zodat vluchtelingen beter beschermd worden.

Het IOM en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR benadrukken dat Libië geen veilige haven is om opgepikte vluchtelingen te ontschepen. Ze herhalen hun vraag aan de EU en internationale gemeenschap om dringend stappen te ondernemen opdat geredde of onderschepte bootvluchtelingen naar andere havens worden gebracht. Eind mei werden ook al dertig voornamelijk Bengalese vluchtelingen ontvoerd en gedood in Libië.