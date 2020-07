Bart De Wever in de clinch met Brusselse politici over corona-uitbraak in Antwerpen

‘Bart De Wever zoekt een zondebok om de aandacht af te leiden. Door zijn minachting voor Brussel is het een gedroomd slachtoffer.’ Dat stelt Brussels minister-president Rudi Vervoort op de beweringen van de Antwerpse burgemeester dat het aantal besmettingen met covid-19 in het Brusselse Gewest zou worden onderschat.

De Wever stelde maandag in ‘De Ochtend’ op Radio 1 dat het hoge aantal besmettingen in Antwerpen in vergelijking met elders in België te wijten zou zijn aan het hoge aantal testen dat in zijn stad wordt afgenomen.

‘In Antwerpen hebben we gelukkig snel cijfers - en veel sneller dan in de rest van het land, denk ik. Over sommige andere grootsteden maak ik me - eerlijk gezegd - zorgen over wat ze weten’, verklaarde de Antwerpse burgemeester. ‘Daardoor heb je bij ons het nadeel dat de (corona)broeihaard heel snel in kaart is gebracht en Antwerpen nu met de vinger wordt gewezen. Ik betreur dat sterk en sommige politieke verklaringen daarover zijn beneden alle peil.’

Daarmee verwees De Wever naar Brussel, en meer bepaald naar verklaringen van de Nederlandstalige huisartsenkring in Brussel. Die had maandag tegen stadsmagazine Bruzz gezegd dat ze zich zorgen maakten over een mogelijke onderrapportage op het Brusselse grondgebied. Die onderrapportage zou onder meer worden veroorzaakt door een gebrek aan testcentra in het Gewest.

Zondebok

De verklaringen van De Wever zijn duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten bij Brussels minister-president Vervoort (PS). Volgens hem zoekt de N-VA-voorzitter een zondebok en heeft hij die in Brussel gevonden. Ook PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej haalde op sociale media uit naar De Wever, die hij onder meer verwijt ‘zijn verantwoordelijkheid te ontvluchten’.

BDW zocht een zondebok om de aandacht af te leiden. Door zijn minachting vr BXL is het Gewest een gedroomd slachtoffer. Ik roep op tot maturiteit. Het is niet het moment om in de clinch te gaan, mr wel om de krachten te bundelen zodat we de verspreiding van het virus knn indijken — Rudi Vervoort (@rudivervoort) July 28, 2020

Testcapaciteit opvoeren

Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) zat vandaag, een dag na de oproep van de Brusselse huisartsen, wel al samen met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de vertegenwoordigers van de ziekenhuisfederaties en de huisartsenverenigingen.

Daarbij is de afspraak gemaakt dat het Brussels Gewest haar testcapaciteit tegen begin september, en liefst vroeger, wil verdubbelen; en wel van 2.000 naar 4.000 tot wel 5.000 tests per dag.

In Brussel zijn momenteel vier testcentra operationeel in de ziekenhuizen, terwijl dat er enkele weken geleden nog dertien waren. De meeste centra werden geleidelijke aan gesloten, omdat er te weinig mensen over de vloer kwamen. Daarnaast zijn er ook nog testcentra in private laboratoria en gemeenschapscentra.

‘Huidige testcapaciteit volstaat’

‘We zijn ervan overtuigd dat we globaal gezien de testcapaciteit moeten verhogen in de strijd tegen het virus’, geeft Maron toe. ‘Op lange termijn willen we één geopend testcentrum voor elke 100.000 inwoners in het Brussels Gewest. Dat komt dus neer op 12 tot 14 testcentra in heel Brussel’, vervolgt de Brusselse minister.

Ondanks signalen dat sommige Brusselse testcentra verzadigd raken, verzekert de Brusselse minister van Volksgezondheid wel dat de huidige testcapaciteit momenteel volstaat voor de actuele situatie. Maron benadrukt ook dat er voldoende beschermingsmateriaal is.