De fiscus bevestigt in een circulaire dat werkgevers hun thuiswerkende personeelsleden een belastingvrije kostenvergoeding mogen uitkeren van 129,48 euro per maand.

Door de coronacrisis is thuiswerk voor veel bedienden de norm geworden, en dat zal allicht nog een tijdlang zo blijven. In de provincie Antwerpen is thuiswerk sinds vandaag zelfs verplicht, tenzij het ...