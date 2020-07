Foorkramers willen duidelijkheid, anders volgen er acties

De ontevreden foorkramers van Brussel dreigen met mogelijke acties als ze van premier Wilmès geen antwoorden krijgen op hun grote bezorgdheid.

Gisteren werd de grote Brusselse Zuidfoor in extremis geannuleerd terwijl vele foorkramers hun attractie al aan het opbouwen waren.

Vandaag hadden ze daarover een vergadering met de stad Brussel, maar na afloop bleven ze met veel vragen zitten. Ze vragen van premier Sophie Wilmès meer duidelijkheid over de vraag of ze al dan niet gezien worden als een evenement of als een markt.

De stad Brussel stelde gisteren na de Veiligheidsraad dat het niet meer realistisch is om de Zuidfoor in alle veiligheid te organiseren in blokken van maximaal 200 personen. De weerklank die de annulering van de Zuidfoor met zich meebrengt, is volgens de foorkramers echter veel te groot. En dus leggen ze de bal in het kamp van premier Wilmès om duidelijkheid te scheppen.

Foto: belga

‘Het ministerieel besluit van 30 juni stelt dat de kermissen en markten geen evenementen zijn. Op de persconferentie gisteren was dit erg ambigu, we vragen dus aan de kanselarij van de eerste minister om te verduidelijken of de kermissen gezien worden als evenementen of niet’, zegt Dimitri Delforge, vakbondsafgevaardigde van de foorkramers.

‘Nu de Zuidfoor geannuleerd wordt, worden immers alle kleinere kermissen ook geannuleerd. Dat is een catastrofe voor de sector. We vragen enkel om net zoals de markten op eenzelfde manier te blijven werken. Maar er is geen duidelijkheid’, vervolgt Delforge.

De ontevreden en teleurgestelde foorkramers willen nu de verduidelijking van de eerste minister afwachten. Nadien volgen er mogelijk acties.

Brussel lijkt overigens wel bereid om samen te zitten met de foorkramers over financiële compensaties. ‘Zij mogen voorstellen doen over hoe ze kunnen vergoed worden. We zullen ze vergoeden, daarin neemt de stad haar verantwoordelijkheid’, verklaart bevoegd schepen Fabian Maingain.