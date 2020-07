FC Emmen legt Belgische jeugdinternational Sekou Sidibe vast: “Ik wil mezelf graag laten zien op het hoogste niveau”

Sekou Sidibe speelt komend seizoen voor FC Emmen. Dat heeft het team uit de Nederlandse Eredivisie dinsdag gemeld. De 19-jarige vleugelspeler had een aflopend contract bij PSV en maakt transfervrij de overstap naar Emmen. De Belgische jeugdinternational ondertekent een contract voor twee seizoenen met een optie op een derde seizoen.

De Belgisch-Ivoriaanse Sekou speelde in de jeugd van Beerschot, tot hij in 2011 aansloot bij de jeugdopleiding van PSV. In Eindhoven speelde hij het afgelopen seizoen voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, de tweede afdeling. In 24 duels scoorde hij zes keer. Ook heeft Sekou 28 jeugdinterlands voor België op zijn naam staan.

“Ik had de mogelijkheid om bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie te blijven, maar ik wil mezelf graag laten zien op het hoogste niveau”, reageert Sekou. “FC Emmen heeft de afgelopen seizoenen laten zien goed te kunnen voetballen, daar wil ik graag een deel van uitmaken. Komend seizoen wil ik op het hoogste niveau met deze mooie club presteren.”