Moet ik mondmasker dragen tijdens het sporten? En wat als ik niet in Antwerpen woon maar er wel werk? Vragen over Antwerpse maatregelen beantwoord

Nu de helft van alle nieuwe coronabesmettingen zich in en rond Antwerpen situeren, heeft de Antwerpse gouverneur Cathy Berx (CD&V) samen met de burgemeesters van haar provincie beslist om de deur flink op slot te doen. Ze vraagt zelfs aan iedereen om even niet meer naar Antwerpen te gaan. Een lockdown heet het officieel niet, maar in de praktijk komt het er wel op neer. Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.