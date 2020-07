Man gooide molotov-cocktail naar parlement ‘tegen coronabeleid’

De man die maandag een molotov-cocktail naar het parlement gooide is een 36-jarige man uit Sint-Truiden die handelde ‘uit onvrede met de coronamaatregelen.’

Pieter V. handelde als vergelding tegen de politieke wereld, die volgens hem verantwoordelijk is voor het wanbeheer van de huidige gezondheidscrisis. Dat meldt het Brusselse parket. De man, Pieter V. (36), leunt aan bij extreemrechts, - dat blijkt uit zijn activiteit op de sociale media - maar volgens het parket “is er geen objectief bewijs dat de feiten met een bepaalde politieke overtuiging in verband brengt”.

V. is ook actief in groepen die corona een hoax vinden en die beweren dat de maatregelen overdreven zijn.

De dertiger wordt dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en het parket vraagt dat hij wordt aangehouden. V. gooide maandag omstreeks 16 uur een zelfgemaakte brandbom naar het parlementsgebouw. Die raakte het gebouw niet maar viel tegen het hekwerk voor het parlement.

Kort na zijn daad postte de man op twitter nog een foto van een nog lichtjes brandende molotov-cocktail met als begeleidende tekst ‘kon overtuigender’. Blijkbaar was V. niet echt tevreden met het resultaat van zijn actie. Een uur eerder had hij op twitter ook al een foto van zijn molotov-cocktail gepost met de aankondiging dat hij iets ging doen.

In een draadje uitte hij zijn ongenoegen en verontwaardiging over de manier waarop de verschillende overheden de coronacrisis aanpakken. Hij verwees onder meer naar een krantenartikel over het gebrek aan beschermingsmiddelen in de rusthuizen, maar ook naar een interview met viroloog Marc Van Ranst waarin die laatste zei dat de scholen nooit hadden mogen gesloten worden. Pieter V.. toont zich in dat draadje boos over “groepsimmunisatie, hoe egoïstisch en onverantwoord bestuur dit opportunistisch in de hand werkte, en hoe alle partijen schuld dragen”.

Maar wat hij daar exact mee bedoelt, is niet duidelijk. Een link met eventuele extreem-rechtse georganiseerde terreur lijkt er niet te zijn.