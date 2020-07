Het Amerikaanse burgerrechtenicoon en volksvertegenwoordiger John Lewis is maandag in Washington D.C. door het Congres herdacht. Zanger Wintley Phipps kreeg een staande ovatie voor zijn aangrijpende versie van ‘Amazing Grace’. Weinigen hielden het droog, zoals u hierboven ziet.

Lewis overleed afgelopen vrijdag aan de gevolgen van pancreaskanker. Hij zat als Democraat sinds 1987 in het Huis van Afgevaardigden namens de staat Georgia. Lewis streed decennialang voor de burgerrechten van minderheden in de VS. Hij begon in de jaren 60 in de burgerrechtenbeweging aan de zijde van Martin Luther King.