Brits-Australische academica overgeplaatst naar beruchte Iraanse gevangenis

Kylie Moore-Gilbert, een Brits-Australische academica gespecialiseerd in het Midden-Oosten, werd in 2018 gearresteerd in Iran op verdenking van spionage. Drie dagen geleden werd ze overgebracht naar de beruchte vrouwengevangenis van Qarchak, waar er ook een uitbraak is van het nieuwe coronavirus.

Moore-Gilbert werd de laatste twee jaar opgesloten in de gevangenis Evin in Teheran, maar drie dagen geleden werd ze plots overgeplaatst naar Qarchak, ten zuidoosten van Teheran. Die gevangenis heeft een slechte reputatie, gevangenen zouden er gefolterd en verkracht worden.

De vrouw werd in 2018 gearresteerd in Qom, nadat ze werd uitgenodigd om te spreken op een academische conferentie. Verschillende aanwezigen op de conferentie en geïnterviewden van Moore-Gilbert rapporteerden haar als ‘verdacht’ aan de Iraanse Revolutionaire Garde. Ze werd gearresteerd op de luchthaven toen ze het land probeerde verlaten en werd veroordeeld in een geheime rechtszaak. Moore-Gilbert moet een straf van tien jaar uitzitten voor vermeende spionage.

In een telefoongesprek met Reza Khandan, de man van de eveneens in Iran opgesloten mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh, zei Moore-Gilbert dat ze zich geïsoleerd en hopeloos voelde. ‘Ik kan niet eten en ben zo depressief.’

Zelf houdt Moore-Gilbert vol dat ze onschuldig is. Ze zou een deal om te spioneren voor Iran in ruil voor haar vrijheid afgeslagen hebben. ‘Ik ben geen spion en ben dat nooit geweest. Wanneer ik Iran verlaat, wil ik een vrij leven leiden, en niet in de schaduw leven van bedreigingen en afpersing.’