Ex-premier Maleisië schuldig bevonden aan grootschalige corruptie

Najib Razak, de voormalige Maleisische president, is dinsdag schuldig bevonden in het 1MDB-schandaal, een van de grootste wereldwijde verduisteringen van publiek geld. Hij wordt er onder meer van beschuldigd meer dan 605 miljoen euro uit het staatsinvesteringsfonds te hebben gestolen.

Najib is dinsdag schuldig bevonden in een eerste van verschillende processen in het corruptieschandaal rond het Maleisische ontwikkelingsfonds 1MDB (1Malaysia Development Berhad). ‘Na onderzoek van alle bewijzen in dit proces, oordeel ik dat het parket met succes argumenten geleverd heeft voor zijn zaak’, zei Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali, rechter van het Hooggerechtshof van Kuala Lumpur. Er hangt Najib een celstraf van ettelijke jaren boven het hoofd.

Ook naaste medewerkers van Najib worden ervan beschuldigd 1MDB te hebben leeggeroofd. Dat fonds was bedoeld voor buitenlandse investeringen die de Maleisische bevolking welvaart hadden moeten brengen. Het gaat om een fraude van enkele miljarden dollars, met internationale vertakkingen in onder meer China. Een deel van de verduisterde middelen zouden gebruikt zijn voor de financiering van de film The wolf of Wall Street. De bank Goldman Sachs kwam ook in opspraak in de affaire. Maleisië heeft enkele dagen geleden een deal van 3,07 miljard euro gesloten met de bank voor haar rol in het 1MDB-schandaal.

Politieke gevolgen

De historische zaak wordt gezien als een test voor de inspanningen van Maleisië om corruptie uit te roeien. Huidig premier Muhammed Yassin beloofde dat immers. Zijn regering heeft echter de steun van Umno nodig, de partij van Najib. Dat Muhammed onlangs de klachten tegen Najibs stiefzoon Riza Aziz, een producer van The wolf of Wall Street, liet vallen, viel niet in goede aarde bij activisten.

Yassin kwam nog maar recent aan de macht nadat de vorige premier, Mahathir Mohamad vrij onverwacht zijn ontslag indiende in februari. Mahathir won de verkiezingen in 2018 van Najib, die toen al sinds 2009 premier van het land is. De nederlaag werd toegeschreven aan het ongenoegen van de Maleisiërs over de corruptie van Najib dat toen aan het licht kwam.

De recente machtswissel voedt de ongerustheid in Maleisië dat de politiek invloed zal hebben op het verdere verloop van dit en de volgende processen. Najib had eerder gezegd dat hij tegen elke beslissing in beroep zou gaan bij de federale rechtbank.

Spil in drie processen

De ex-premier is de spil in drie processen rond 1MDB. Het eerste proces, dat 16 maanden geleden van start ging, ging over 42 miljoen ringgit (9,9 miljoen dollar) van SRC Internationaal, een onderdeel van 1MDB, dat stroomde naar bankrekeningen van de ex-premier. Najib stond terecht voor machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen en witwaspraktijken.

Najib houdt vol dat hij onschuldig is en zegt dat de processen politiek gemotiveerd zijn. Zijn advocaten stellen dat hij door de Maleisische zakenman Jho Low en andere 1MDB-functionarissen misleid werd. Er zou hem verteld zijn dat het geld dat op zijn rekeningen gestort werd schenkingen waren van de Saoedische koninklijke familie. Low ontkent dat stellig.